Inter, Lautaro a SECCO di gol: «Testa bassa e PEDALARE. Non segnare mi BRUCIA, però...»

Le parole di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, dopo il derby perso contro il Milan: l’argentino non ha ancora trovato la rete

Inizio di campionato a secco di gol per il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. Dopo il derby perso per 2-1 contro il Milan, l’argentino ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A.

PAROLE – «Se mi brucia? Sicuramente sì, però sono concentrato sulla squadra. Lavoro per la squadra, lavoro per il meglio dell’Inter: a volte, quando non si riesce a segnare, cerco di fare altre cose. Adesso devo mettermi testa bassa e pedalare, come ho sempre fatto nella mia carriera. Il gol arriverà».