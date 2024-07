Infortunio Sportiello, stop lungo per il portiere del Milan: svelati i TEMPI DI RECUPERO dell’estremo difensore

Nella giornata di sabato Marco Sportiello si è procurato fortuitamente nell’hotel in cui alloggiava il Milan un serio taglio alla mano sinistra che lo ha costretto a non scendere in campo con il Manchester City.

Anche se la prognosi non è ancora quella definitiva, la sensazione è che lo stop sarà lungo: il portiere potrebbe essere costretto a restare ai box per circa 2-3 mesi. Per questo il Milan cercherà un sostituto. Lo riporta la Gazzetta.