Infortunio Morata, le ultime in vista del match di Champions League tra Milan e Girona. Cosa filtra da Milanello

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha dovuto fare a meno di Alvaro Morata per squalifica. L’attaccante spagnolo però è alle prese anche con un affaticamento muscolare. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, filtrerebbe ottimismo in vista del prossimo turno di Champions League. Tanto che l’ex Atletico si è allenato oggi in gruppo.

Contro il Girona quindi Sergio Conceicao potrebbe avere a disposizione l’attaccante spagnolo. C’è speranza anche per il ritorno di Pulisic.