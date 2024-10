Infortunio Loftus-Cheek, fissato il rientro in campo! L’inglese rassicura Fonseca, situazione sotto controllo

Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese fissa il rientro in campo: l’ex Chelsea tornerà in campo tra la gara con l’Udinese e quella col Bologna

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sta tornando il sereno per quanto riguarda le condizioni di Loftus-Cheek, assente nell’ultima gara contro la Fiorentina. L’ex Chelsea sta facendo grossi miglioramenti e ha già fissato il rientro in campo.

Loftus-Cheek tornerà sicuramente disponibile nella settimana tra la gara con l’Udinese e quella col Bologna: possibile convocazione contro il Brugge in Champions League.