Infortunio Jovic, la novità da Milanello spazza via i dubbi: le ultime sul serbo

Infortunio Jovic, il centravanti serbo è tornato regolarmente ad allenarsi oggi a Milanello: è recuperato per il Monza

Come riportato da Sky, il Milan di Paulo Fonseca, reduce dalla sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Napoli, può sorridere per il recupero di Luka Jovic.

Il centravanti serbo ex Fiorentina si è tornato ad allenare regolarmente a Milanello ed è quindi totalmente recuperato per la sfida di sabato sera contro il Monza a trasferta. Jovic andrà dunque in panchina contro la squadra di Nesta.