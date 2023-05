Infortunio Ibrahimovic: il piano di Pioli verso il Verona

Sono giorni cruciali per capire se lbrahimovic potrà esserci contro il Verona o meno. Ecco il piano di Pioli per il match

Sono giorni cruciali per capire se Ibrahimovic potrà esserci contro il Verona o meno. Ecco il piano di Pioli per il match:

secondo quanto riportato da Tuttosport Lo svedese sta lavorando ancora a parte e non ci sono buone sensazioni in merito a una sua disponibilità. Magari l’allenatore del Milan lo convocherà per portarlo in panchina e fargli fare il saluto finale allo stadio vestito da calciatore, ma siamo nel campo delle ipotesi.