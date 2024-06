Infortunio Giroud, la Francia perde i pezzi: le CONDIZIONI dell’ex attaccante del Milan ULTIME

Infortunio Giroud, la Francia perde i pezzi: le CONDIZIONI dell’ex attaccante del Milan. Le ULTIME sul bomber francese

Nell’ultimo allenamento della Francia a Euro2024 ben 4 giocatori non hanno svolto in maniera totale la seduta in gruppo. Oltre a Mbappé che era provvisto di una vistosa benda sul volto anche Salibà e Theo Hernandez non si sono allenati.

A questi tre giocatori si è aggiunto l’ex Milan Olivier Giroud, che come appreso dall’ Equipe, è alle prese con un problema agli adduttori e ha svolto una parte della seduta in gruppo e una parte differenziata.