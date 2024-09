Infortunio Calhanoglu, derby a RISCHIO per l’ex rossonero? Le ULTIME

L’ex calciatore del Milan Hakan Calhanoglu rischia di dover dare forfait in vista del derby a causa di un infortunio muscolare

Un’ombra di incertezza si profila sull’attesissimo derby di Milano: Hakan Calhanoglu, regista e perno del centrocampo nerazzurro, ha riportato un infortunio che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla stracittadina. L’ex giocatore del Milan, protagonista di un discusso trasferimento alla rivale cittadina, ha abbandonato il terreno di gioco anzitempo nell’ultima partita a causa di un infortunio muscolare.

Sebbene l’entità dell’infortunio non sia ancora stata definita, la sua presenza nel derby è seriamente in bilico. L’eventuale assenza di Calhanoglu rappresenterebbe una grave perdita per l’Inter, che si vedrebbe privata di un elemento chiave nella costruzione del gioco e nella gestione dei tempi di gioco.