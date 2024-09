Infortunio Calabria, non c’è PACE per il CAPITANO: quando potrebbe TORNARE IN CAMPO. Le ultimissime notizie

Il Milan, dopo la grandissima vittoria contro l’Inter per 1-2, sta preparando la sfida casalinga contro il Lecce di Gotti. La partita sarà in programma venerdì 27 settembre e avrà inizio alle ore 20:45 a San Siro.

Anche per questa partita, così come per il derby, non ci sarà capitan Davide Calabria. Il terzino è ancora alle prese con un problema muscolare: il suo ritorno potrebbe slittare alla prossima partita in programma in Champions League (01/10/2024, Leverkusen-Milan).