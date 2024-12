Infortunati Milan, in tre puntano a rientrare per questa partita: le ultime!

Infortunati Milan, in tre puntano a rientrare per questa partita: la gara di prossima settimana contro la Roma può essere il giorno decisivo

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, sono tre gli infortunati del Milan che puntano a rientrare nel match di prossima settimana contro la Roma. Si tratta di Christian Pulisic, Luka Jovic e i lungo degente Bennacer.

Soprattutto per lo statunitense le speranze sono di riaverlo in gruppo nel corso della prossima settimana così da poterlo schierare in campo contro i giallorossi. Più cautela nei confronti del serbo e dell’algerino, anche se il recupero di quest’ultimo è fondamentale per il centrocampo rossonero.