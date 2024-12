MN24 – Infortunati Milan, in due rischiano di saltare l’Atalanta! Tutti gli aggiornamenti da Milanello

Infortunati Milan, Sportiello e Loftus-Cheek rischiano di saltare la gara di venerdì contro l’Atalanta. Tutto ok per Maignan e Theo Hernandez

Come appreso dalla nostra redazione, in casa Milan Marco Sportiello e Loftus-Cheek, usciti al termine del primo tempo ieri sera contro il Sassuolo, rischiano di non essere a disposizione venerdì sera contro l’Atalanta.

Per Loftus-Cheek, si tratta di una contusione al polpaccio, mentre per Sportiello c’è una infiammazione al ginocchio. Tutto ok per Maignan e Theo Hernandez, Bennacer è tornato ad allenarsi oggi a Milanello.