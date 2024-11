Inchiesta Ultras, Scaroni e Marotta nominati nel Comitato Speciale Antimafia: cosa succede

Inchiesta Ultras, Scaroni e Marotta nominati nel Comitato Speciale Antimafia: i due presidenti saranno sentiti nelle prossime settimane

Sono stati nominati anche Scaroni, presidente del Milan, e Marotta, presidente dell’Inter, nel Comitato Speciale Antimafia che si dovrà occupare anche dell’Inchiesta Ultras avviata il 30 settembre dalla Procura di Milano.

A scriverlo è Tuttosport spiegando che dopo gli arresti dei vertici della Curva e Sud di San Siro era stata richiesta la nomina di un gruppo che si mettesse a lavoro per ascoltare i dirigenti del club coinvolti, i loro problemi e le loro esigenze. E per aiutarli a contrapporsi alla angherie delle fazioni criminali interne agli ultras e a prevenire questi fenomeni. I presidenti di Milan e Inter, quindi, verranno sentiti nelle prossime settimane in audizione a Roma o in video-collegamento. Non è da escludere che possano essere sentiti anche i dirigenti Furlani e Antonello. Il Comitato richiesto dal senatore Verini, poi, potrebbe allargare le proprie discussioni ad altri presidente della Serie A, ai vertici della FIGC e della Lega Serie A. Al termine dei lavori sarà prodotto una relazione da portare in Parlamento. Un comitato simile venne creato già nel 2017 riguardo i rapporti tra la Juve e gli ultras bianconeri.