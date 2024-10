Inchiesta Ultras Milan, c’è la SVOLTA nell’indagine! L’ULTIMA notizia non lascia DUBBI, cosa sta per SUCCEDERE

Inchiesta Ultras Milan, c’è la svolta nell’indagine: durante la sosta Nazionali al via gli interrogatori dei PM. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è una svolta importante nell’indagine dei PM sui rapporti di Milan e Inter con gli Ultras, scoppiata nei giorni scorsi.

Inchiesta ultras: da Inzaghi e Zanetti a Calabria, via alle convocazioni dei PM. Durante la sosta per le nazionali saranno sentiti i tesserati nerazzurri e rossoneri citati nell’indagine. Per ora non sembra prevista testimonianza di dirigenti apicali.