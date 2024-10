Inchiesta Ultras Milan, al via gli interrogatori! Lui il primo rossonero ascoltato dai PM

Inchiesta Ultras Milan, al via gli interrogatori: per il club rossonero il primo tesserato ad essere ascoltato sarà Calabria

Procede l’indagine da parte della procura di Milano sulle infiltrazioni mafiose nelle curve di Milan ed Inter, che hanno portato a 19 arresti di tantissimi esponenti del tifo dei due club milanesi. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, domani il PM inizierà i colloqui con alcuni tesserati dei due club, non indagati, ma chiamati a rispondere come persone interessate dei fatti, visto anche il loro rapporto con alcuni indagati ed arrestati.

Il primo dovrebbe essere Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, contattato al telefono dall’ex capo della Curva Nord, Marco Ferdico, per alcuni biglietti legati alla finale di Champions League di Istanbul del 2023. Successivamente saranno sentiti anche il vicepresidente Zanetti e per il Milan, anche Davide Calabria.