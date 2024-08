Ibrahimovic SODDISFATTO dopo la tournée negli Usa: «Ogni giorno che passa entra l’IDENTITA’ di Fonseca». Le parole del senior advisor di RedBird

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del lavoro di Fonseca svolto nella tournée negli USA. Di seguito le parole del senior advisor di RedBird:

PAROLE – «La squadra sta reagendo bene al lavoro che sta facendo. Un nuovo allenatore, un nuovo staff, tante cose nuove ma stanno reagendo bene. Ogni giorno che passa entra l’identità di Fonseca. Non ha avuto tutti i giocatori dal primo giorno ma piano piano si forma la squadra. Martedì abbiamo il Trofeo Berlusconi, sarà un’altra possibilità di formare la squadra, Alvaro può giocare che è già in forma. Piano piano la squadra sarà completa ma dopo 3 partite in America, con un mix di giovani, ho visto la squadra in modo positivo. Poi i risultati li mettiamo da parte, ma siamo ottimisti. Con pazienza quando saremo al completo andrà tutto bene, poi il 17 inizierà quello che stiamo aspettando».

