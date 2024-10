Ibrahimovic Milan, brutto taglio alla testa (senza spiegazioni): «Fa parte del gioco» – FOTO

Ibrahimovic Milan, il dirigente rossonero ha pubblicato sui social la foto di un brutto taglio alla testa, senza dare spiegazioni

Un brutto taglio alla testa senza apparenti motivi o spiegazioni. Ibrahimovic via Instagram ha pubblicato le foto di una ferita rimediata al capo con un medico intento a curarlo.

Il dirigente del Milan ha accompagnato le due immagini con un mesasggio rassicurante (“Fa parte del gioco“). Cosa sarà successo? Ibrahimovic aveva pubblicato delle foto di una gita in montagna che potrebbero far pensare ad una caduta. Ma non vi è certezza.