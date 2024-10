Ibrahimovic Milan, ruolo e competenze: spunta l’indiscrezione che lascia basiti, non lo aveva capito nessuno

Ibrahimovic Milan, ruolo e competenze. lo svedese non partecipa alle trattative di mercato. Ecco di cosa si occupa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un’importante precisazione sul ruolo e sulle competenze di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, con lo svedese pronto a piombare a Milanello dopo la sconfitta di domenica contro la Fiorentina.

Ibra non partecipa alle trattative di mercato e lascia all’AD Furlani tutta la complessa area di finanza e bilancio. Ha però voce in capitolo – anzi è la voce di Cardinale – nelle dinamiche di squadra, nel confronto tecnico e anche in altre attività più commerciali.