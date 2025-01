Ibrahimovic Milan, ricostruzione da brividi! E’ successo contro la Dinamo Zagabria, spogliatoio in allarme

Condividi via email

Ibrahimovic Milan, clamorosa ricostruzione su quanto successo negli spogliatoi all’intervallo contro la Dinamo Zagabria. Ultime

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Enrico Currò, è emerso un clamoroso retroscena sull’intervallo della sfida di mercoledì in Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan.

Lo scarsissimo feeling è esteso a Ibrahimovic: a Zagabria le urla dello svedese contro gli ex compagni, a fine gara, erano perfettamente udibili. Non va escluso l’ingresso di un nuovo dirigente: tra i candidati François Modesto, ds del Monza.