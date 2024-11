Ibrahimovic Milan, lo svedese è a Milanello alla vigilia del Real Madrid: la storia non passa inosservata – VIDEO. Le ultimissime

Grande concentrazione in casa Milan in vista della sfida di domani in Champions League contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. I rossoneri, quest’oggi, si sono allenati, in attesa delle conferenze stampa di Maignan e Fonseca.

Come potete apprendere dal video, anche Zlatan Ibrahimovic era presente ad assistere la seduta odierna. Lo svedese, sicuramente, sa come approcciare una partita di questo calibro.