Ibrahimovic Milan, svedese a rischio addio? Clamorosa ipotesi, sarà decisivo questo fattore

Ibrahimovic Milan, lo svedese potrebbe lasciare il club rossonero su decisione di Cardinale in caso di mancata Champions League

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Gerry Cardinale ha parlato chiaramente ai propri dirigenti durante queste settimane.

Ogni allenatore è passibile di esonero in caso di risultati negativi reiterati e Fonseca non farà eccezione, ma se la stagione finisse male, tutti sarebbero in discussione. Dentro una società a proprietà americana, con i numeri economici come stella polare, la catena di comando è la

prima responsabile. Nel Milan attuale, le figure apicali della dirigenza sono l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il consigliere speciale Zlatan Ibrahimovic. Hanno avallato le scelte e le hanno sottoposte all’azionista di maggioranza, Gerry Cardinale, per l’approvazione.