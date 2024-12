Ibrahimovic Milan, lo svedese rivela: «Io in quel top club? Non ci sono mai andato per un motivo»

Ibrahimovic Milan, lo svedese ha spiegato i motivi che l’hanno portato nella sua carriera a non giocare mai con il Bayern Monaco

Intervistato da Sports Illustrated, Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Giocare in un club come il Bayern Monaco non sarebbe stato un errore, considerando la loro ricca storia e il calibro di giocatori che hanno indossato i loro colori. Per me, il Bayern è tra i cinque club più grandi del mondo. Forse non avrebbero potuto permettersi di pagarmi (ride, ndr). A essere onesto, non c’è mai stata un’opportunità. Sarebbe potuta essere un’esperienza fantastica, ma come ha voluto il destino, il mio percorso ha preso una direzione diversa».