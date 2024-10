Ibrahimovic Milan, incontro speciale con le ragazze under 12: la foto spopola sul web

Ibrahimovic Milan, incontro speciale con le ragazze under 12: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

In attesa di veder scendere in campo il Milan – domani sera impegnato contro il Brugge per la partita di Champions League – Zlatan Ibrahimovic ha svolto un gesto che sta spopolando su tutto il web.

L’uomo dipendente RedBird è andato a trovare le ragazzine Under 12 del Milan Women. Questa giornata, sicuramente, le giovani calciatrici rossonere se la ricorderanno per tutta la vita.