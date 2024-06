Ibrahimovic si PRENDE il Milan: da Fonseca al mercato, ecco TUTTI i temi che lo svedese affronterà in conferenza stampa

Ibrahimovic è pronto a prendersi il Milan anche da dirigente: da Fonseca al mercato, tutti i temi della conferenza odierna

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata storica per Zlatan Ibrahimovic nella suo nuova veste da dirigente del Milan. Per la prima volta, a partire dalle 11.40, lo svedese illustrerà i piani rossoneri per l’immediato futuro.

Dalla scelta di Paulo Fonseca, che verrà ufficializzato oggi, al calciomercato con il nome di Joshua Zirkzee sempre più caldo al progetto dell’U23 rossonera. Ibra, tra il malcontento generale, è pronto a stupire ancora una volta.