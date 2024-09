Ibrahimovic Milan, l’INDISCREZIONE spazza via TUTTI i dubbi! Assente col Venezia, il MOTIVO è da non credere

Ibrahimovic-Milan, lo svedese assente questa sera a San Siro: corso di formazione all’estero che finirà domani. I dettagli

Come contro la Lazio, Zlatan Ibrahimovic sarà assente questa sera a San Siro nella sfida tra Milan e Venezia. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese non è assolutamente in vacanza.

L’ex centravanti sta infatti partecipando ad un corso di formazione all’estero sulla sua nuova vita da dirigente e imprenditore, corso che terminerà nella giornata di domani. Dunque Ibra si rivedrà a San Siro martedì 17 settembre per Milan-Liverpool, esordio dei rossoneri in Champions League.