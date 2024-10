Ibrahimovic Milan, svedese a breve a Milanello! Spunta il retroscena inaspettato, è successo nelle ultime ore

Ibrahimovic Milan, lo svedese tra oggi e domani sarà a Milanello: spunta il retroscena con Theo Hernandez. Cosa è successo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimivic, Senior Advisor di RedBird, è atteso tra oggi e domani a Milanello per carica il Milan in vista della gara di sabato pomeriggio a San Siro contro l’Udinese.

Ibra non ha preso bene la sconfitta contro la Fiorentina ma non ha intenzione di attaccare la squadra: lo svedese pare aver finalmente svestito i panni dell’uomo di campo pur mantenendo un rapporto molto stretto con i suoi ex compagni di squadra. A tal proposito Ibrahimovic sta seguendo personalmente la questione legata al rinnovo di Theo Hernandez: una vicinanza apprezzata dal francese.