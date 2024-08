Ibrahimovic RACCONTA il nuovo ruolo al Milan: «Imparo tante cose, quando lavori con gente forte..»

Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal. Ecco cosa ha detto sul nuovo ruolo al Milan

NUOVO RUOLO – «Tanto lavoro, impegnato ma è un lavoro divertente. Giorno dopo giorno imparo tante cose: quando lavori con gente forte, diventi forte. Ci sono tante cose da fare ma mi piace la responsabilità»

LA CONFERENZA INTEGRALE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC