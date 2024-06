I convocati del Milan ad Euro 2024 - Milan News 24

Gli Europei sono iniziati e tra i club di Serie A che hanno almeno 1 rappresentante a Euro 2024 figura anche il Milan. Ma la vera notizia è che, per la prima volta dopo innumerevoli anni, non figurano rossoneri nella lista della nostra nazionale: Spalletti, infatti, non ha convocato nessun giocatore italiano facente parte della rosa rossonera. Altre selezioni, invece, hanno attinto e come dal club meneghino.

Francia, Portogallo e le altre: quale giocatore del Milan ha più chance di alzare la coppa?

Spoilerato il fatto che l’Italia non avrà giocatori del Milan con sé, quali giocatori hanno secondo gli esperti di settore le maggiori chance di trionfare all’Europeo? Stando alle scelte effettuate dai siti sui quali è possibile piazzare scommesse sugli Europei, saranno Theo Hernandez, Maignan e Giroud ad avere più chance di vincere la competizione con la loro Francia. A seguire Rafael Leao con il Portogallo. Molto più staccate le altre nazionali che vedremo successivamente.

Francia: ben tre calciatori rossoneri alla corte di Deschamps

Come detto, i transalpini hanno deciso di portare con sé ben tre giocatori milanisti per questo europeo. A partire dal portiere Mike Maignan. L’estremo difensore classe 1995, che vanta 20 gettoni in nazionale, ha dimostrato ancora tanta sicurezza tra i pali, nonostante una stagione estremamente difficile per tutta la squadra. Il suo attuale valore di mercato oscilla tra i 35 e i 40 milioni. Sono 15 i clean sheet quest’anno, in 42 partite da titolare in tutte le competizioni e con una sola espulsione, quella al Marassi di Genoa.

Partita nella quale è stato eroe della serata un altro convocato di Deschamps: Olivier Giroud. Nonostante i suoi 37 anni, il centravanti milanista ha convinto il CT dei Galletti grazie ai suoi 17 gol e 9 assist, tra Serie A e Coppe, a fronte delle 47 presenze totali. Il suo valore di mercato, causa l’età, è crollato a soli 3 milioni di euro, ma ci si aspetta tanto dalla punta che ha fatto sognare Milano per 3 stagioni, vincendo anche uno Scudetto. Con la maglia della nazionale vanta 133 presenze e 57 realizzazioni. Last but not least: Theo Hernandez.

Dal fratello di Lucas, solitamente preferito tra i due dal CT transalpino, ci si aspetta comunque molto, sia a livello difensivo che offensivo. Perché Theo ha la qualità enorme di saper attaccare grazie a velocità, dribbling funambolici e tiro verso lo specchio. Non a caso il suo valore di mercato a oggi è di 60 milioni di base d’asta, alla luce delle sue performance nel 2023/2024: 46 partite tra tutte le competizioni, valse 5 gol (solo in Serie A) e 11 assist. Sono 27 le presenze e 2 i gol realizzati finora con la maglia francese.

Danimarca: Simon Kjær scalda i motori

Capitano e idolo della sua gente, il difensore centrale rossonero della Danimarca farà parte della spedizione europea della sua nazionale. Kasper Hjulmand, infatti, non ha esitato a chiamare l’eroe della passata edizione, quando la squadra ha sfiorato la finale di Wembley, sconfitta dall’Inghilterra in semifinale. 35 anni e un valore di mercato di 1,5 milioni.

Sono 25 presenze e 1 assist in stagione con i rossoneri tra campionato e coppe, un’annata non brillantissima per il danese, che, però, risulta essere una pedina irrinunciabile per la propria selezione. Non sono casuali le 132 apparizioni e i 5 gol realizzati con la maglia della Danimarca.

Olanda: Tijjani Reijnders e la voglia di stupire

Il gioiellino rossonero dal valore di 30 milioni farà parte di Euro 2024 vestendo la maglia della nazionale olandese. 50 partite giocate, 4 gol e 4 assist per il 25 enne. Reijnders vanta già nove presenze e una marcatura con la squadra A dei Paesi Bassi e tanta voglia di essere protagonista anche in questa occasione, per portare il suo valore di mercato ben oltre gli attuali 30 milioni, sognando di vincere un trofeo così importante prima della prossima stagione.

Portogallo: Rafael Leão vuole diventare la stella

Il giocatore del Milan per eccellenza. Rafael Leão, nonostante prestazioni altalenanti, ha saputo incantare con le sue funamboliche giocate nel corso della passata stagione. Se i rossoneri sono arrivati al secondo posto, dietro l’Inter, lo devono soprattutto al portoghese, che proverà a ritagliarsi uno spazio da protagonista anche a Euro 2024. 47 partite, 15 gol e 14 assist completano la foto del ragazzo prodigio, classe 1999, che sul mercato vale 90 milioni di euro. Certo, in Nazionale, dove finora ha totalizzato 26 presenze e 4 gol, deve ancora convincere, ma di chance ne avrà ancora tante.

Altri convocati: Noah Okafor (Svizzera) e Luka Jovic (Serbia)Senza considerare i convocati per la Copa America, la nostra panoramica si chiude con Okafor e Jovic. Il primo, 36 presenze in rossonero con 6 gol e 3 assist, ha già totalizzato 22 gettoni e 2 reti con la nazionale svizzera. Valore di mercato: 20 milioni. Da lui gli elvetici si aspettano molto in termini di incursioni in attacco e folate sulla fascia sinistra. Jovic, invece, è stata un po’ la sorpresa milanista in attacco. Il serbo, infatti, è riuscito a dare il meglio di sé quando veniva costantemente criticato dai tifosi, rispondendo a suon di gol: 9 in 30 partite giocate. Valore di mercato 7 milioni e in scadenza di contratto. Intanto proverà a incrementare le 35 presenze e i 10 gol finora realizzati con la Serbia.