Hummels Milan, cambia il futuro del centrale con la Roma? Ranieri fa chiarezza

Hummels Milan, in conferenza stampa Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha rilanciato il centrale tedesco: addio ai giallorossi più lontano?

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Roma e Napoli, Claudio Ranieri, nuovo tecnico dei giallorossi, ha fatto il punto su Mats Hummels, centrale tedesco in estate accostato anche al calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Hummels già si era allenato con me. È stato male ad inizio settimana ma oggi ha fatto tutto l’allenamento, per cui mi lascia sereno nel decidere come voglio».