Hummels Milan: il difensore non SCEGLIE, il Bologna pronto a CAMBIARE obiettivo! Lo SCENARIO

Pazienza finita. L’ex Dortmund Hummels, accostato anche al Milan, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Il Bologna interessato pronto a cambiare obiettivo:

il difensore non ha ancora dato una risposta definitiva al club dei felsinei e continua a temporeggiare, riferisce Sky Sport, indeciso sull’accettare o meno la proposta avanzata dal Bologna. Anche perché c’è da dire che il centrale tedesco continua a ricevere avance dagli emirati e da altre squadre all’estero (dalla Francia ma un mese fa si presentò anche l’Ajax). Secondo le ultime indiscrezioni dell’emittente satellitare, il club rossoblù ha avuto un nuovo contatto con il Tolosa per Logan Costa, difensore capoverdiano classe 2001 prelevato tre anni fa dal Reims per 500mila euro.