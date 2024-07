Hummels Milan: il tedesco fissa la DEADLINE per il futuro! Ecco quando prenderà una decisione

Dopo l’addio al Borussia Dortmund, Hummels non ha ancora sciolto le riserve. Ecco la deadline per il futuro

Giorni decisivi. Dopo l’addio al Borussia Dortmund, Hummels, accostato nel recente passato al Milan, non ha ancora sciolto le riserve. Ecco la deadline per il futuro:

come riportato da Nicolò Schira sui propri canali social annuncerà la sua decisione finale al Bologna entro domenica. I rossoblù spingono per ingaggiare il centrale a parametro zero. Pronto un contratto fino al 2025 ( 2 milioni all’ anno + 1 di bonus)