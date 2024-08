Hummels Milan, il centrale può SBARCARE in Liga: accordo VICINO, i rossoneri lo DEPENNANO? Ultime

Hummels-Milan, il centrale può sbarcare in Liga: contatti serrati col Maiorca, i rossoneri possono depennare il difensore centrale

Come riportato da Florian Plettenberg, il calciomercato Milan rischia di dover depennare definitivamente il possibile arrivo a parametro zero di Mats Hummels, centrale tedesco classe ’88 e svincolato dopo l’ultima esperienza al Borussia Dortmund.

Il calciatore infatti è in trattativa serrata con il Maiorca che conta di chiudere il colpo nei prossimi giorni. Difficile, se non impossibile, ipotizzare un rilancio del club rossonero che non sembra intenzionato ad intervenire nel reparto arretrato.