Hojbjerg Milan, PIACE a Moncada e Fonseca: i rossoneri possono AFFONDARE il colpo a queste CONDIZIONI. Le ultime

Pierre-Emile Højbjerg è uno degli ultimi nomi fatti per il calciomercato Milan, ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista. In realtà, come spiega Calciomercato.com, l’interesse per il danese non è così tanto recente, ma va avanti da aprile, ovvero quando era stato proposto ai rossoneri nel corso dei dialoghi avuti con Unique Sports Group, agenzia di procuratori a cui si affida il calciatore.

Il Diavolo sta valutando se affondare o meno il colpo per il calciatore del Tottenham, che piace particolarmente sia a Moncada che a Fonseca. Tutto dipenderà dagli Spurs e se la loro valutazione scenderà sotto i 20 milioni per un calciatore in scadenza di contratto tra un solo anno. In ogni caso, per il ruolo di centrocampista, Fofana e Wieffer restano i preferiti dai dirigenti rossoneri.