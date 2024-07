Hojbjerg Milan, affare in STAND-BY: c’è un OSTACOLO per l’obiettivo a centrocampo dei rossoneri. Ecco di cosa si tratta

C’è anche il nome di Pierre-Emile Hojbjerg nella lista del mercato Milan per il centrocampista da regalare a Paulo Fonseca: nonostante il danese sia stato proposto ai rossoneri, Furlani non ha ancora deciso di affondare il colpo per via del prezzo elevato fatto dal Tottenham. A parlarne è Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia.

DETTAGLI – «A inizio maggio segnalavamo come fosse stata proposta ai rossoneri anche la possibilità di arrivare ad Hojbjerg. Il danese non è intoccabile per il Tottenham, ma il prezzo del suo cartellino resta al momento elevato. Qualora gli Spurs dovessero portare a termine qualche colpo in entrata il discorso con il Milan potrebbe essere ripristinato, del resto le sue qualità non sono da mettere in discussione».