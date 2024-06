Hermoso Milan: avanza questo club italiano per il difensore spagnolo. Tutti gli AGGIORNAMENTI

Hermoso Milan: avanza questo club italiano per il difensore spagnolo in scadenza con l’Atletico. Tutti gli AGGIORNAMENTI

Il futuro di Mario Hermoso potrebbe essere in Italia. Il difensore in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, sondato anche dal calciomercato Milan in questi ultimi mesi, sarebbe oggetto del desiderio di un club di Serie A.

Si tratta del Napoli di Conte che, come riportato da Sky Sport, va a caccia di rinforzi in quella porzione di campo. Buongiorno resta per gli azzurri la primissima scelta, ma occhio anche allo spagnolo.