Hermoso Milan: l’obiettivo rossonero può FINIRE in Turchia, il club lo ha messo in CIMA alla lista

Uno degli obiettivi del calciomercato Milan è Hermoso. I rossoneri devono fare i conti con una nuova rivale

Spunta una nuova pretendente per Mario Hermoso, duttile difensore spagnolo accostato anche al calciomercato Milan che lo scorso 30 giugno ha terminato il proprio contratto con l’Atletico Madrid rimanendo svincolato.

Secondo Marca infatti, il Besiktas intende rafforzare la difesa in vista della stagione 2024/25 ed avrebbe messo in lista due nomi in particolare: si tratta di Emirhan Topçu e appunto Mario Hermoso.