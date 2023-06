Henry: «Milan Verona? Domenica non riuscirò a...»

Thomas Henry, ha parlato così a L’Arena in vista di Milan-Verona di domenica sera. Lui non potrà essere del match per infotunio

Thomas Henry, ha parlato così a L’Arena in vista di Milan-Verona di domenica sera. Lui non potrà essere del match per infotunio:

«Non mi ero mai infortunato in tutta la mia carriera, la mia riabilitazione prosegue, a fine estate ci sarò. Non mi pento della scelta fatta, spero vada tutto bene per il Verona. Ora ci sono gli ultimi novanta minuti, poi si vedrà se sarà spareggio. Domenica non so se riuscirò a stare seduto sul divano»