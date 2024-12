Hellas Verona Milan, Fonseca e la scelta del centroavanti: in tre per una maglia da titolare. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani sera, sarà impegnato nella delicatissima trasferta contro l’Hellas Verona. I rossoneri, attualmente all’ottavo posto in classifica, hanno un bisogno disperato di ottenere i tre punti.

Attualmente, Paulo Fonseca, si sta portando dietro un grande dubbio in formazione: l’attaccante. Al momento Abraham, Morata e Camarda sono in lotta per una maglia da titolare con l’ex Chelsea in vantaggio.