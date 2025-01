Hellas Verona Lazio 0-3, i biancocelesti si riprendono il quarto posto: il resoconto. Le ultimissime notizie sul campionato italiano

Pochi minuti fa è terminata la partita di Serie A in programma alle 18:00 Hellas Verona-Lazio, terminata sul risultato di 0-3. Per i biancocelesti sono andati in gol Gigot, Dia e Zaccagni: i biancocelesti tornano al quarto posto in classifica.

Il Milan, fermo attualmente all’ottava posizione con una partita in meno, dista adesso otto punti. Baroni è in piena lotta per un posto in Champions League.