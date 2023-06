Gundogan Milan: importante indizio di mercato del giocatore

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Gundogan. Il tedesco nell’intervista a Sky ha svelato anche un possibile indizio di mercato

«Sono molto legato all’Italia e a Milano, il medico di mio figlio è italiano e tifa Inter, ci ho già parlato. Mio figlio è nato lì, mia moglie ci ha vissuto per qualche anno. Mi piace andarci anche in vacanza, anche se quest’anno dipenderà da come va la finale. Ho perso le due finali di Champions League che ho giocato, quindi immagino che tutti possano capire quanto sia grande il mio desiderio di vincere questo trofeo. Ho 32 anni e non credo che avrò un’occasione simile. Abbiamo fiducia, ma sappiamo anche che battere l’Inter sarà molto difficile»