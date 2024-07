Gudmundsson Milan, si accende la corsa all’islandese: il Genoa ha già fissato il PREZZO. Ultime

Gudmundsson Milan, si accende la corsa all’islandese: il Genoa ha già fissato il PREZZO del suo gioiello. Ultime

È pronta ad accendersi la corsa ad Albert Gudmundsson, fantasista di proprietà del Genoa finito nel mirino anche del calciomercato Milan in questi ultimi mesi.

Dopo il tentativo andato a vuoto nell’ultima sessione invernale, la Fiorentina torna a pensare in maniera molto concreta all’islandese per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il Genoa non si oppone alla sua cessione ma chiede 30 milioni di euro per il cartellino. Lo riporta Sky Sport.