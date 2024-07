Gudmundsson Milan, AUMENTA la concorrenza! Quel club tedesco sta muovendo i PRIMI passi: ecco l’ultima squadra interessata

Accostato anche al mercato Milan, continuano ad aumentare le squadre interessate ad Albert Gudmundsson. In Italia le squadre maggiormente interessate all’attaccante del Genoa sembravano l’Inter e la Juve, ma entrambe non hanno fatto passi avanti in modo concreto per l’acquisto dell’islandese.

Cosa che invece avrebbe intenzione di fare lo Stoccarda. Il club tedesco vuole rinforzarsi in vista della prossima Champions League e starebbe iniziando a muovere i primi passi di una trattativa con il club rossoblù per l’islandese. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.