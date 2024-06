Gudmundsson Milan, l’ANNUNCIO di Zangrillo: «Non vogliamo SVENDERE, non siamo una boutique». Le dichiarazioni

Il futuro di Albert Gudmundsson rimane uno dei profili accostati al calciomercato Milan oltre a molte altre squadre di Serie A e di Premier League. Paolo Zangrillo, presidente del Genoa, è stato intercettato dai giornalisti al suo arrivo alla Lega Calcio ma non ha voluto commentare le voci sul proprio talento.

PAROLE – «Gudmundsson e Josep Martinez? Non rispondo, grazie a tutti dell’interesse. Non vogliamo svendere nessuno, non siamo una boutique per gli altri».