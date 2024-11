Gol Thiaw: colpo di testa vincente su assist di Pulisic, Milan avanti contro il Real Madrid 0-1 – VIDEO

Gol Thiaw: colpo di testa vincente su assist di Pulisic da calcio d’angolo, Milan avanti contro il Real Madrid 0-1 al 12′ – VIDEO

Il Milan al 12′ ha sbloccato la partita contro il Real Madrid grazie ad un gol di Thiaw.

GOL de cabeza de Thiaw al minuto 11.



AC Milán 1 – 0 Real Madrid #ChampionsLeaguepic.twitter.com/ERCaS5XMuv — Jude 👾 (@Jude05RM) November 5, 2024

Il difensore ha battuto Lunin di testa su assist di Pulisic da calcio d’angolo, anticipando Militao con uno stacco imperioso. Thiaw non segnava un gol addirittura dal 2022: per lui è la prima gioia in rossonero.

LA DIRETTA DI REAL MADRID MILAN