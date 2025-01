Gol Pulisic, i rossoneri pareggiano a Zagabria grazie all’americano – VIDEO

Condividi via email

Gol Pulisic, il Milan pareggia ad inizio secondo tempo con una bellissima rete dell’esterno americano ad inizio secondo tempo

🚨🇪🇺 GOAL | Dinamo Zagreb 1-1 AC Milan | Pulisic pic.twitter.com/20WCsbvfJc — UR · KG (@urkg07) January 29, 2025

I padroni di casa sono poi tornati successivamente in vantaggio con una rete di Pjaca. Partita dunque ancora in salita per il club rossonero che cerca l’approdo agli ottavi di finale.