Gol Musah: il centrocampista del Milan a segno in Stati Uniti Panama – VIDEO

Gol Musah: il centrocampista del Milan a segno su assist di Pulisic nell’amichevole giocata questa notte e vinta dai padroni di casa

Nottata da sogno per Yunus Musah, centrocampista del Milan, nell’amichevole di questa notte tra Stati Uniti e Panama. L’ex Valencia è andato in gol su assist del compagno di squadra Pulisic per il 2-0 finale.

YUNUS MUSAH GOAL FROM A PULISIC ASSIST FOR USA WHAT A SEASON FOR CAPTAIN AMERICA❗️ pic.twitter.com/HTZbfQKyeX — Inside Milan (@_InsideMilan) October 13, 2024

Musah spera ora di trovare maggiore minutaggio anche in rossonero.