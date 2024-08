Gol Lewandowski, il Barcellona accorcia le distanze: Thiaw non esce e il polacco non perdona – VIDEO

Gol Lewandowski, il Barcellona accorcia le distanze: Thiaw non esce e il polacco non perdona. Il VIDEO della rete

Dopo il raddoppio di Pulisic in Barcellona Milan, i blaugrana hanno cercato subito di accorciare le distanze con la rete di Lewandowski, la prima per il polacco in questa preseason.

Thiaw non è uscito sul polacco che è riuscito a trovare l’angolo giusto per battere anche Torriani. Il video della rete pubblicato dal profilo X del Barcellona: i rossoneri hanno concluso comunque in vantaggio il primo tempo.