Gol Caprari: si sblocca il risultato a San Siro. Verona in vantaggio – VIDEO

È Gianluca Caprari a sbloccare il match di San Siro tra Milan e Verona. L’attaccante è rapido a raccogliere l’assist in profondità e andare al tiro, beffando Tatarusanu.

Primo gol in carriera dell’attaccante contro i rossoneri, l’ex Sampdoria non aveva mai segnato al Milan e lo ha fatto proprio nei primi minuti del match di San Siro.

#MilanVerona

Milan 0-1 Verona | GOAL! Caprari 🎥

