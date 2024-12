Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo Milan Empoli: il dettaglio

Giudice Sportivo Serie A, sanzioni per Gabbia, Musah e per il tecnico Paulo Fonseca dopo Milan Empoli: il comunicato ufficiale

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14esima giornata di Serie A. Questi i provvedimenti che riguardano i rossoneri dopo Milan–Empoli:

Seconda ammonizione per Matteo Gabbia per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Prima sanzione per Yunus Musah per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Ammonito l’allenatore Paulo Fonseca, seconda sanzione.