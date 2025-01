Gimenez Milan, l'offerta è pronta: potrebbe accadere giovedì

Gimenez Milan – L’offerta da circa 35 milioni di euro per l’attaccante messicano è pronta. Le ultime sulla trattativa

Il Milan avrebbe pronta un’offerta da circa 35 milioni di euro per Santiago Gimenez. Una somma che potrebbero però non bastare, a riportarlo è La Repubblica. La sensazione è quella che per strappare il messicano al Feyenoord in questo calciomercato invernale servirà uno sforzo in più.

Un aggiornamento, secondo il quotidiano, potrebbe arrivare direttamente giovedì dopo gli impegni di Champions League di entrambe le squadre.