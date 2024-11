Gimenez Milan, Moncada non molla la presa: è in contatto con gli agenti dell’attaccante. I dettagli

Gimenez Milan, Moncada non molla la presa: è in contatto da mesi con gli agenti dell’attaccante del Feyenoord. I dettagli

Gimenez è un obiettivo caldo del mercato Milan. Come spiegato da Calciomercato.com, infatti, Moncada da mesi non molla presa ed è in contatto con gli agenti dell’attaccante del Feyenoord.

I rossoneri, visto l’addio sicuro di Jovic e il futuro in bilico di Abraham, sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo di Fonseca. E il nome di Gimenez piace al dirigente rossonero.